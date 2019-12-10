В Перми остановлены поиски двух школьниц, которые пропали при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-10T18:18:25+03:00

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Сегодня днем, 10 декабря, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой распространили информацию о поисках двух 15-летних девочек. Екатерина И. и Мария Ч. ушли из дома в Мотовилихинском районе Перми 6 декабря. С тех пор никаких сообщений от девочек не поступало, на связь они не выходили. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

В этот же день вечером волонтеры сообщили, что поиски остановлены – девочки нашлись, они живы. «С ними все хорошо», - рассказали волонтеры поискового отряда и поблагодарили всех откликнувшихся за помощь. Что именно случилось с Екатериной и Марией, и где они были все эти пять дней, не сообщается.

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

Ранее "Комсомолка" рассказывала о том, что в Березниках разыскивают 47-летнюю Татьяну Ячменеву. Женщина пропала 29 ноября. Она вышла из дома навестить подругу и назад не вернулась. Родственники обошли всех друзей и знакомых, но Татьяны нигде нет.

ИСТОЧНИК KP.RU