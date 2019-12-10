2019-12-10T16:23:49+03:00
Общество

В Перми открылась выставка новогодних елок городов-побратимов

Она будет работать до конца января 2020 года
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Фото пресс-службы администрацииФото пресс-службы администрации
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Во Дворце детского творчества состоялось торжественное открытие выставки новогодних ёлок городов-побратимов. Здесь можно увидеть новогодние символы из Франции, Германии, США, Великобритании, США, Италии и Китая.

На выставке представлены новогодние елки, украшенные авторскими игрушками детей и подростков городов-побратимов Перми: Амневиля-ле-Терм (Франция), Дуйсбурга (Германия), Оксфорда (Великобритания), Луисвилля (США), Агридженто (Италия), Циндао (КНР). Так, на выставке можно увидеть миниатюрных деревянных героев «Алисы в стране чудес» из Оксфорда, сувениры из музея всемирно известных скачек Кентукки Дерби из Луисвилля, китайские игрушки в традиционной технике Цзяньчжи, отнесенной ЮНЕСКО к числу мирового культурного наследия.

- Мы хотим не только познакомить ребят с культурой разных стран. В то же время, у каждой елки есть почтовый ящик, мы даем возможность ребятам сделать своими руками рисунок или новогоднюю открытку и отправить в города-побратимы, - рассказала директор Дворца детского (юношеского) творчества Наталья Рослякова.

Посетители выставки смогут не только полюбоваться ёлками, но и узнать на экскурсии об истории, культуре и достопримечательностях городов-побратимов, национальных традициях встречи Рождества и Нового года. В рамках работы выставки школьники города приглашаются во Дворец на познавательные игровые программы «Дружба начинается с новогодней ёлки». Выставка будет работать до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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