Пермский зоопарк принимает в дар изделия из натурального меха и кожи

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-10T14:51:01+03:00

Изделия из кожи и меха можно оставить на проходной зоопарка. Фото: Василий Вахрин

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Сотрудники пермского зоопарка принимают в дар старые шубы, шапки, дубленки, куртки, сумки на безвозмездной основе.

Из них в зоопарке сделают игрушки для хищников. Подарить под Новый год львам, тиграм и другим хищникам новую игрушку можно в любой день с 8:00-18:00. Изделия из кожи и меха можно оставить на проходной зоопарка.

Если появились вопросы, можно позвонить по телефону: +7 (919) 467-84-25 - Локтеева Татьяна Фирсовна

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском зоопарке самка дамана-пенсионерка родила. У самки дамана родился малыш. Возраст матери - Домне уже 13 лет и, по даманским меркам, она уже пенсионерка. Средняя продолжительность жизни даманов 8-9 лет, максимум 12. В этом возрасте даманы обычно не рожают.

ИСТОЧНИК KP.RU