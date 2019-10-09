"Думали, что умирает, а оказалось - беременна". В пермском зоопарке самка дамана-пенсионерка родила
В пермском зоопарке произошло настоящее чудо. У самки дамана родился малыш. Казалось бы, что в этом необычного? Возраст матери - Домне уже 13 лет и, по даманским меркам, она уже пенсионерка.
Средняя продолжительность жизни даманов 8-9 лет, максимум 12. В этом возрасте даманы обычно не рожают. Когда Домна стала вести себя странно: держаться дальше от стаи, лежать на полу - сотрудники зоопарка решили, что она умирает.
- Какое же было удивление сотрудников, когда неделю назад у Домны появился малыш. Даманы до такого возраста доживают редко, но чтобы еще размножаться. Это может говорить только о прекрасном состоянии животного, - отметили в зоопарке.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском зоопарке на свет появился гималайский тар. 17 июля у гималайских таров родился детеныш. В зоопарке отмечают, что популяция гималайский таров уменьшается, поэтому каждый новый детеныш - повод для радости.
ИСТОЧНИК KP.RU