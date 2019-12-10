Пермячка попала в больницу после чистки рыбы

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-10T14:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в магазине в Свердловском районе Перми в понедельник, 9 декабря.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что 24-летняя сотрудница магазина получила травму руки при разделке рыбы. На место ЧП вызвали «скорую помощь». Пострадавшую отправили в травмпункт городской больницы №5.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми во время тренировки подросток получил травму ребра.Мальчик находится на тренировке по боевым искусствам в Индустриальном районе. Подростка осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили с травмой ребра в травмпункт городской поликлиники №4.

ИСТОЧНИК KP.RU