В Перми во время тренировки подросток получил травму ребра

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-10T11:56:07+03:00

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В понедельник, 9 декабря, 16-летний спортсмен получит травму ребра. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды о том, что мальчик находится на тренировку по боевым искусствам в Индустриальном районе.

Подростка осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили с травмой ребра в травмпункт городской поликлиники №4.

Напомним, ранее мы писали о том, что на уроке в пермском лицее мальчик сломал руку. Во время урока физкультуры 12-летний мальчик получил травму руки. Учитель вызвал бригаду скорой помощи. В лицее комментария, почему стала возможной травма ребенка на уроке, нам получить не удалось

ИСТОЧНИК KP.RU