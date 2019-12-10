«Помогите найти!» В Перми при странных обстоятельствах пропали две школьницы

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-10T14:14:11+03:00

На связь они не выходили. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

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В Перми разыскивают двух 15-летних девочек. Екатерина Иванова и Мария Чупина ушли из дома в Мотовилихинском районе Перми 6 декабря. С тех пор никаких сообщений от девочек не поступало, на связь они не выходили.

Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

Приметы Марии Чупиной: рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Была одета: черная куртка с надписью ACADEMIA на спине, черные брюки, белые кроссовки, черный свитшот с оранжевой эмблемой на спине.

Приметы Екатерины Ивановой: рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы красные прямые до плеч, глаза карие.

Была одета: черная зимняя куртка, черные джинсы, черные кроссовки.

Если вы видели школьниц или знаете что-нибудь об их местонахождении, сообщите по телефонам: 02 или 2044904

ИСТОЧНИК KP.RU