2019-12-10T12:56:57+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина получила серьезные ожоги при приготовлении пищи

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Данила СТАРКОВ
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В Пермском крае 84-летнюю пенсионерку доставили в больницу с ожогами 20% тела. ЧП произошло в Чусовом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В пятницу, 6 декабря, в 16:05 жительница Чусового решила приготовить себе обед, но не соблюла правила безопасности. На женщине загорелась одежда, она получила серьезные травмы.

На место прибыли врачи «скорой помощи». Пенсионерку с ожогами 20 % тела отправили в городскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пожаре в Прикамье погибли два человека. На место выехали спасатели, но помочь жильцам не удалось. Здание было полностью объято огнем. Пожарные справились с огнем и только потом смогли зайти в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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