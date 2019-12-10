2019-12-10T10:52:25+03:00
Происшествия

На пожаре в Прикамье погибли два человека

Мужчин обнаружили без признаков жизни
Лилия Абибулаева
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Здание было полностью в огнеЗдание было полностью в огнеФото: Василий Вахрин
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В ночь на воскресенье, 8 декабря, в селе Сенькино Добрянского района произошел пожар в частном деревянном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

На место выехали спасатели, но помочь жильцам не удалось. Здание было полностью объято огнем. Пожарные справились с огнем и только потом смогли зайти в дом. На полу в здании сотрудники ГУ МЧС нашли тело двух мужчин.

Причина пожара пока неизвестна. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ночью сгорел частный дом. По словам очевидцев, это был последний деревянный дом в округе. Все остальное пространство застроили многоэтажками. Ночью дом загорелся. Огонь полностью объял строение. Вверх поднимались клубы черного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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