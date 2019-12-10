В Прикамье с рейса сняли пьяного водителя
В Лысьвенском районе задержали пьяного водителя. Мужчину сняли прямо с рейса.
Утром в субботу, 7 декабря, в Лысьвенском районе остановили городской автобус с пассажирами. Сотрудникам госавтоинспекции показалось, что водитель пьян.
После проведения медицинской экспертизы подозрения подтвердились - в крови водителя обнаружили алкоголь.
Теперь водителю автобуса грозит административный штраф в размере 30000 рублей, с лишением права на управление транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадали 4 человека. В аварии виноват водитель легковушки. 56-летний мужчина совершал разворот, не предоставив преимущество автобусу.
ИСТОЧНИК KP.RU