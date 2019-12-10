2019-12-10T12:11:13+03:00
Происшествия

В Прикамье с рейса сняли пьяного водителя

Мужчине грозит крупный штраф
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Также ближайшие два года ему нельзя будет управлять транспортным средством.Также ближайшие два года ему нельзя будет управлять транспортным средством.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Лысьвенском районе задержали пьяного водителя. Мужчину сняли прямо с рейса.

Утром в субботу, 7 декабря, в Лысьвенском районе остановили городской автобус с пассажирами. Сотрудникам госавтоинспекции показалось, что водитель пьян.

После проведения медицинской экспертизы подозрения подтвердились - в крови водителя обнаружили алкоголь.

Теперь водителю автобуса грозит административный штраф в размере 30000 рублей, с лишением права на управление транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадали 4 человека. В аварии виноват водитель легковушки. 56-летний мужчина совершал разворот, не предоставив преимущество автобусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед
В Перми во время тренировки подросток получил травму ребра
В Перми парень на спор ограбил женщину
В Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
В Перми открылся еще один лесной визит-центр
На пожаре в Прикамье погибли два человека
В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека
Пермский Молодежный Центр обновляет состав
В 2019 году на дорогах Перми в ДТП погиб 21 пешеход
«Торговый дом ПЗСП» объявил о старте акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой»
В Прикамье несколько месяцев издевался над своей сожительнице
«Бросалась на маленьких детей». В Прикамье женщина вызвала спасателей из-за взбесившейся кошки
«Горы мусора, клопы и тараканы». Пермяков из-за антисанитарии выселили из квартиры
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Пермяк получил удар ножом, предложив подруге интим