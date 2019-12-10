В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека
Авария произошла в 7:00 на улице Целинная в Мотовилихинском районе Перми. Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщили в УГИБДД по Перми, в аварии виноват водитель легковушки. 56-летний мужчина совершал разворот, не предоставив преимущество автобусу.
В результате ДТП два пассажира автобуса и пассажир автомобиля с различными травмами доставлены в больницу.
Закрытую травму живота получил 18-летний пассажир автобуса. Еще один пассажир получил вывих большого пальца. У пассажирки легкового автомобиля ушиб позвоночника и подозрение на перелом ребер. Всех отправили в городскую клиническую больницу №4.
По факту аварии проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU