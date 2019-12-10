В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-10T10:39:24+03:00

Два пассажира автобуса и пассажир автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. Фото: УГИБДД по Перми

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Авария произошла в 7:00 на улице Целинная в Мотовилихинском районе Перми. Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщили в УГИБДД по Перми, в аварии виноват водитель легковушки. 56-летний мужчина совершал разворот, не предоставив преимущество автобусу.

В результате ДТП два пассажира автобуса и пассажир автомобиля с различными травмами доставлены в больницу.

Закрытую травму живота получил 18-летний пассажир автобуса. Еще один пассажир получил вывих большого пальца. У пассажирки легкового автомобиля ушиб позвоночника и подозрение на перелом ребер. Всех отправили в городскую клиническую больницу №4.

По факту аварии проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU