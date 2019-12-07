На уроке в пермском лицее мальчик сломал руку
В четверг, 5 декабря, в Пермском лицее №10 произошел несчастный случай. Во время урока физкультуры 12-летний мальчик получил травму руки. Учитель вызвал бригаду скорой помощи. Когда ребенка доставили в травмпункт Свердловского района, рентген показал, что у мальчика сломана рука.
В лицее комментария, почему стала возможной травма ребенка на уроке, нам получить не удалось. «Звоните в понедельник», - ответили в учебном учреждении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в школе №135 разгорелся скандал по поводу отказа в приеме подростка в 10-й класс. Директор школы был признан виновным в нарушении прав ребенка на образование и оштрафован на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU