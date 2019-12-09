В Перми ночью сгорел частный дом
В Кировском районе Перми в ночь на 9 декабря произошел пожар. Сгорел частный деревянный дом.
По словам очевидцев, это был последний деревянный дом в округе. Все остальное пространство застроили многоэтажками. Ночью дом загорелся. Огонь полностью объял строение. Вверх поднимались клубы черного дыма.
Когда приехали пожарные, спасать уже было нечего, дом полностью сгорел. Очевидцы сообщили, что в доме жила женщина с двумя детьми, где она была во время пожара - неизвестно. О пострадавших во время ЧП не сообщается.
Также неизвестна и причина пожара.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк едва не погиб на пожаре в собственной квартире. Мужчину удалось спасти, но он получил серьезные травмы головы, шеи, туловища. Его доставили в реанимацию ожогового центра им. Гринберга. Пермяк получил ожоги 40 процентов тела.
ИСТОЧНИК KP.RU