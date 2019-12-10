2019-12-10T07:27:16+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Перми пострадали 4 человека

Авария произошла утром 10 декабря
Лилия Абибулаева
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Пострадавших отправили в больницуПострадавших отправили в больницуФото: Василий Вахрин
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В микрорайоне Чапаевский на улице Целинной столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 4 человека. Авария произошла около 7:00 10 декабря.

Фото: Instagram @chp_59

Фото: Instagram @chp_59

На место ЧП выезжали сотрудники «скорой помощи». Врачи осмотрели пострадавших и увезли их в больницу.

- В ДТП закрытую травму живота получил 18-летний пассажир автобуса. Еще один пассажир получил вывих большого пальца. Обоих отправили в городскую клиническую больницу №4, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе «скорой помощи». - Еще двое пострадавших в легковушке. Мужчина отказался от госпитализации, а женщину с ушибом позвоночника и подозрением на перелом ребер отправили в больницу №4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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