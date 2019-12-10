2019-12-10T10:30:29+03:00
Общество

Пермский Молодежный Центр обновляет состав

Заявки на участие в деятельности и проектах центра принимаются до 25 декабря
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Михаил Нецветаев, председатель ПМЦ. Фото пресс-службы центраМихаил Нецветаев, председатель ПМЦ. Фото пресс-службы центра
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Пермский Молодежный Центр начал прием заявок на 2020 год. В состав Лидерской группы ждут кандидатов от 14 до 35 лет, а в проектах организации пермяки могут участвовать без ограничения по возрасту. Для желающих 11,18 и 25 декабря устроят презентационные встречи. Они пройдут во Дворце Молодежи.

Заявки принимаются до 25 декабря включительно по электронной почте molcenter59@gmail.com. В письме необходимо указать ФИО, возраст, контакт для связи, желаемая дата участия во встрече. Телефон: +7 (919) 487-89-57

- ПМЦ помогает талантливой молодежи начать общественную карьеру, - говорит Михаил Нецветаев, председатель ПМЦ. - Список наших активистов, которым удается занять высокие позиции на региональном уровне, пополняется каждый год: молодые лидеры ПМЦ становятся депутатами, управленцами и возглавляют крупные общественные структуры. Ежегодно мы открываем свои двери для новых единомышленников, готовых участвовать в развитии Пермского края. С нас ресурсы и возможности, с ребят - способности и амбиции.

Пермский Молодежный Центр был создан еще в январе 2015 как независимое объединение пермских молодежных организаций. Основателями ПМЦ выступили Илья Лисняк (сейчас - депутат Пермской городской Думы), Марк Коробов (сейчас - депутат Думы Добрянского городского округа) и Алексей Гончарик (исследователь, кандидат политических наук). На базе Партнерского совета ПМЦ объединено 13 некоммерческих организаций, а еще более 50 общественников входит в Лидерскую группу. Волонтерский состав организации насчитывает более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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