2019-12-10T07:02:03+03:00
Происшествия

В Перми автобус толкнулся с легковушкой

Машину зажало между обочиной и автобусом
Лилия Абибулаева
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О пострадавших пока не сообщается. Фото: Instagram @chp_59О пострадавших пока не сообщается. Фото: Instagram @chp_59
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Авария произошла вечером в понедельник, 9 декабря, в Мотовилихинском районе Перми. По сообщению очевидцев, автобус маршрута №77 столкнулся легковушкой.

Машину зажало между автобусом и обочиной, на которой были высокие сугробы.

По фото видно, что у автобуса сильно повреждена передняя часть кузова и разбито лобовое стекло. По предварительной информации, был еще один участник ДТП.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка насмерть сбила женщину. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла возле одного из придорожных кафе. 32-летний водитель «Лады Калины» сбил 36-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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