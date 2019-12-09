2019-12-09T07:56:51+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка насмерть сбила женщину

По факту аварии проводится проверка
Лилия Абибулаева
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От полученных травм она скончалась на местеОт полученных травм она скончалась на местеФото: Василий Вахрин
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В Нытвенском районе Пермского края произошло смертельное ДТП. Легковушка насмерть сбила 36-летнюю женщину.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла возле одного из придорожных кафе. 32-летний водитель «Лады Калины» сбил 36-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Паджеро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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