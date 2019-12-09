В Прикамье легковушка насмерть сбила женщину
В Нытвенском районе Пермского края произошло смертельное ДТП. Легковушка насмерть сбила 36-летнюю женщину.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла возле одного из придорожных кафе. 32-летний водитель «Лады Калины» сбил 36-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Паджеро».
ИСТОЧНИК KP.RU