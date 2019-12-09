В Перми откроется еще один ресторан «KFC»
Еще один ресторан быстрого питания «KFC» откроется в Перми. Издание « Business Class» сообщает о том, что кафе расположится на перекрестке улиц Пушкина и Попова. Помещение сейчас готовят к началу работу.
Также у сети в планах открыть еще один ресторан в Индустриальном районе, на улице Мира. Согласно долгосрочным планам, количество кафе в Перми увеличится до семи.
Также по информации издания, новые заведения планируют открывать и другие сети ресторанов быстрого питания.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми за долги закрыли известное кафе. Также арестовали помещение соседней парикмахерской. Сумма долга составила около 1, 4 миллиона рублей
ИСТОЧНИК KP.RU