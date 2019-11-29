В центре Перми за долги закрыли известное кафе
Также арестовали помещение соседней парикмахерской
У предпринимателей еще есть время исправить ситуациюФото: Василий Вахрин
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В Перми за долги закрыли кафе «Эль-Муна» и соседнюю парикмахерскую. Собственник кафе задолжал ООО «Пермская сетевая компания» около 1, 4 миллиона рублей. А у владельца парикмахерской «ВлаДи» долг за тепло почти 280 тысяч рублей.
Судебные приставы наложили арест на имущество заведений, чтобы взыскать небольшую часть задолженности - 46 тысяч рублей.
В пресс-службе судебных приставов сообщают, что у обоих предпринимателей еще есть возможность исправить ситуацию. Необходимо только погасить долг. В противном случае арестованное имущество будет продано.
ИСТОЧНИК KP.RU