2019-11-29T15:02:40+03:00
Общество

В центре Перми за долги закрыли известное кафе

Также арестовали помещение соседней парикмахерской
Лилия Абибулаева
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У предпринимателей еще есть время исправить ситуациюУ предпринимателей еще есть время исправить ситуациюФото: Василий Вахрин
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В Перми за долги закрыли кафе «Эль-Муна» и соседнюю парикмахерскую. Собственник кафе задолжал ООО «Пермская сетевая компания» около 1, 4 миллиона рублей. А у владельца парикмахерской «ВлаДи» долг за тепло почти 280 тысяч рублей.

Судебные приставы наложили арест на имущество заведений, чтобы взыскать небольшую часть задолженности - 46 тысяч рублей.

В пресс-службе судебных приставов сообщают, что у обоих предпринимателей еще есть возможность исправить ситуацию. Необходимо только погасить долг. В противном случае арестованное имущество будет продано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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