2019-12-09T13:42:01+03:00
Происшествия

В Прикамье поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку

Машинист применил экстренное торможение
Лилия Абибулаева
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Следователи проводят проверку по факту ЧПСледователи проводят проверку по факту ЧПФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае произошло ЧП на железной дороге. Под колесами поезда погибла 18-летняя девушка.

Несчастный случай произошел поздно вечером 8 декабря на станции Кунгур. Как только машинист заметил девушку, он сразу применил экстренное торможение, но избежать происшествия не удалось. От полученных травм девушка погибла на месте.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, следователи проводят проверку по факту ЧП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка насмерть сбила женщину. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла возле одного из придорожных кафе. 32-летний водитель «Лады Калины» сбил 36-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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