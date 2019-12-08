Два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-08T10:15:37+03:00

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На трассе Пермь- Усть-Качка рано утром в воскресенье, 8 декабря, произошло ДТП. Столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси Паджеро».

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Паджеро».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. На место ДТП приехали врачи «скорой помощи». Пострадавших осмотрели и отправили в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU