Два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье
На трассе Пермь- Усть-Качка рано утром в воскресенье, 8 декабря, произошло ДТП. Столкнулись «Лада Гранта» и «Мицубиси Паджеро».
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Паджеро».
В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. На место ДТП приехали врачи «скорой помощи». Пострадавших осмотрели и отправили в больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU