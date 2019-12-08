Пермяк едва не погиб на пожаре в собственной квартире

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-08T10:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми поздно вечером 7 декабря произошел пожар в квартире в Индустриальном районе Перми. Хозяина доставили в больницу с сильными ожогами. Сообщение о пожаре поступило в 23:00 7 декабря. В однокомнатной квартире на четвертом этаже многоэтажного дома загорелась мебель. В помещении находился хозяин квартиры.

Мужчину удалось спасти, но он получил серьезные травмы головы, шеи, туловища. Его доставили в реанимацию ожогового центра им. Гринберга. Пермяк получил ожоги 40 процентов тела.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег. Сотрудники полиции выяснили, мужчины вместе выпивали в столярной мастерской. Между друзьями возник конфликт. Задержанный схватил канистру с бензином, облил оппонента и поджег его.

ИСТОЧНИК KP.RU