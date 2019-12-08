2019-12-08T10:56:36+03:00
Происшествия

Пермяк едва не погиб на пожаре в собственной квартире

Мужчина получил серьезные травмы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Его доставили в реанимациюЕго доставили в реанимациюФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми поздно вечером 7 декабря произошел пожар в квартире в Индустриальном районе Перми. Хозяина доставили в больницу с сильными ожогами. Сообщение о пожаре поступило в 23:00 7 декабря. В однокомнатной квартире на четвертом этаже многоэтажного дома загорелась мебель. В помещении находился хозяин квартиры.

Мужчину удалось спасти, но он получил серьезные травмы головы, шеи, туловища. Его доставили в реанимацию ожогового центра им. Гринберга. Пермяк получил ожоги 40 процентов тела.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег. Сотрудники полиции выяснили, мужчины вместе выпивали в столярной мастерской. Между друзьями возник конфликт. Задержанный схватил канистру с бензином, облил оппонента и поджег его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми закончились поиски 27-летнего мужчины
В Перми 27-летний мужчина вышел на прогулку и пропал
Два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье
На трассе в Перми из кузова грузовика выпала металлическая труба
В Пермском крае мужчина ударил знакомую ножом в грудь
«Помогите найти!». В Прикамье при странных обстоятельствах пропал 21-летний парень
В Перми в новую детскую больницу закупят УЗИ-аппараты экспертного класса
Из Перми в Губаху запустили скоростную электричку
В Перми шестерых рыбаков унесло на льдине
В Прикамье из колонии сбежал преступник
"Куда пропали собаки?" В Перми толпа волонтеров стоит у муниципального приюта и требует пустить их в карантин
«Уехал на внедорожнике и пропал». В Перми разыскивают 44-летнего мужчину с зелеными глазами
На уроке в пермском лицее мальчик сломал руку
На пермской телебашне покажут новогоднее световое шоу
В Прикамье сиделка-рецидивистка ограбила инвалида
«Ностальгия замучила». Пермяки больше всех в стране скучают по «лихим 90-м»
В Перми откроют филиал Санкт-Петербургского музея
Директора пермской школы осудили за отказ принять ребенка в 10 класс
Из-за разрушающегося моста в Чусовом ввели режим чрезвычайной ситуации
В Нытве инвалид-колясочница сломала руки, перевернувшись на пандусе возле городской администрации