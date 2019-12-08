2019-12-08T18:40:07+03:00
Спорт

Пермяки взяли «золото» на финале Гран-при по фигурному катанию

Соревнования проходили в Италии
Лилия Абибулаева
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Ребята покорили и публику, и жюри и заняли первое место.Ребята покорили и публику, и жюри и заняли первое место.
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Пермские спортсмены выиграли финал Гран-при по фигурному катанию на коньках. Турнир проходил с 5 по 8 декабря в Италии.

В соревнования принимала участие пермская пара – Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Ребята покорили и публику, и жюри и заняли первое место.

К турниру спортсменов готовили тренеры Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова, Алесей Меньшиков и хореографы Николай Морозов, Иван Малафеев.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми в Губаху запустили скоростную электричку. В этом году для любителей активного образа жизни подготовили приятный бонус – скоростную электричку и автобус до горы. «Горнолыжный экспресс» стартовал в 7:00 в субботу с Перми-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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