Из Перми в Губаху запустили скоростную электричку

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-08T07:17:02+03:00

Чтобы добраться до Губахи на электрички, нужно будет встать пораньше. Первый поезд уходит в 7:00 Фото: архив "КП"

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В субботу, 7 декабря, состоялось официальное открытие сезона на горнолыжной базе в Губахе. В этом году для любителей активного образа жизни подготовили приятный бонус – скоростную электричку и автобус до горы.

«Горнолыжный экспресс» стартовал в 7:00 в субботу с Перми-2.

Так, электричка будет ходить пока по выходным дням. Электропоезд едет до станции «Углеуральская».

Дальше лыжники и сноубордисты пересаживаются на автобус и добираются до горы на нем.

Чтобы уехать в Губаху на электричке, придется встать пораньше. Элетропоезд будет отправлять около 7:00. В пути можно будет немного вздремнуть - дорога займет 3 - 3,5 часа. Отправление с горнолыжной базы планируется в 17:50, прибытие в Пермь – в 21:15 – 21:30. Электричка делает остановки на станциях «Мотовилиха», «Молодежная» и «Левшино».

Проезд обойдется в 690 рублей для взрослых, 482 - школьный и студенческий билет, а детский будет стоить 314 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU