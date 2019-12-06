В Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег
В Пермском крае задержали 42-летнего жителя Лысьвы за причинение тяжких травм своему знакомому.
Сотрудники полиции выяснили, мужчины вместе выпивали в столярной мастерской. Между друзьями возник конфликт. Задержанный схватил канистру с бензином, облил оппонента и поджег его.
Пострадавший остался жив, но получил сильные ожоги лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Его отправили в больницу. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины.
ИСТОЧНИК KP.RU