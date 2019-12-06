В Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-06T09:06:23+03:00

Мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами

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В Пермском крае задержали 42-летнего жителя Лысьвы за причинение тяжких травм своему знакомому.

Сотрудники полиции выяснили, мужчины вместе выпивали в столярной мастерской. Между друзьями возник конфликт. Задержанный схватил канистру с бензином, облил оппонента и поджег его.

Пострадавший остался жив, но получил сильные ожоги лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Его отправили в больницу. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины.

ИСТОЧНИК KP.RU