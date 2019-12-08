На трассе в Перми из кузова грузовика выпала металлическая труба
- Хорошо, что не на машину! – комментируют видео в социальных сетях пермяки.
В субботу, 7 декабря, на улице Восточный обход произошло ДТП. Из кузова грузовика выпала огромная труба, частично перегородив дорогу. Авария обошлась без пострадавших.
Автомобилисты предположили, что сломалось крепление.
Очевидцы сообщили, что на месте работали сотрудники ГИБДД.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Красавинском ДТП в Перми столкнулись фура и легковушка. Судя по видео, опубликованному очевидцами в соцсетях, столкновение произошло в результате наезда фуры на иномарку. Легковушку от удара отбросило на барьерное ограждение с правой стороны проезжей части, у нее практически отсутствует багажник и сильно поврежден моторный отсек.
ИСТОЧНИК KP.RU