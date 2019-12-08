2019-12-08T09:26:15+03:00
Происшествия

На трассе в Перми из кузова грузовика выпала металлическая труба

ЧП произошло на Восточном обходе [видео]
Лилия Абибулаева
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В ДТП никто не пострадал. Фото: скриншот из видео в Instagram @chp_59В ДТП никто не пострадал. Фото: скриншот из видео в Instagram @chp_59
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- Хорошо, что не на машину! – комментируют видео в социальных сетях пермяки.

В субботу, 7 декабря, на улице Восточный обход произошло ДТП. Из кузова грузовика выпала огромная труба, частично перегородив дорогу. Авария обошлась без пострадавших.

Автомобилисты предположили, что сломалось крепление.

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На трассе в Перми из кузова грузовика выпала металлическая труба
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Очевидцы сообщили, что на месте работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Красавинском ДТП в Перми столкнулись фура и легковушка. Судя по видео, опубликованному очевидцами в соцсетях, столкновение произошло в результате наезда фуры на иномарку. Легковушку от удара отбросило на барьерное ограждение с правой стороны проезжей части, у нее практически отсутствует багажник и сильно поврежден моторный отсек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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