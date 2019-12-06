Серьезное ДТП на Красавинском мосту в Перми: столкнулись фура и легковушка
Серьезное ДТП произошло вечером 6 декабря в Перми на Красавинском мосту. Около 19.00 по направлению из Закамска в город столкнулись фура и легковушка.
Судя по видео, опубликованному очевидцами в соцсетях, столкновение произошло в результате наезда фуры на иномарку. Легковушку от удара отбросило на барьерное ограждение с правой стороны проезжей части, у нее практически отсутствует багажник и сильно поврежден моторный отсек.
Фуру после столкновения сложило пополам, она врезалась в барьерное ограждение с левой стороны дороги, загородив две полосы.
«Вся Красава стоит», «Мы тоже в пробке стояли, видели это все, фуру ужасно развернуло», «Полчаса в пробке толкались», - комментируют в соцсетях очевидцы.
«КП» обратилась в полицию с просьбой прокомментировать аварию, информация появится чуть позже.
ИСТОЧНИК KP.RU