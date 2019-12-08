В Пермском крае мужчина ударил знакомую ножом в грудь

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-08T09:07:44+03:00

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Пьяные посиделки в Прикамье закончились поножовщиной. В селе Орда Пермского края возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина ударил ножом свою знакомую.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что знакомые выпивали. Между мужчиной и женщиной началась ссора. Задержанный схватил нож и ударил подругу в грудь.

Потерпевшую с ножевым ранением груди доставили в больницу, а мужчину задержали. Его водворили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина стрелял по припаркованным машинам из пневматического пистолета. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU