2019-12-06T13:40:17+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина стрелял по припаркованным машинам из пневматического пистолета

Подозреваемого задержали
Лилия Абибулаева
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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступленияСотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступленияФото: Василий Вахрин
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Приехав утром на работу и оставив машины рядом со зданием предприятия, жители Кунгура никак не думали, что вечером автомобили будут повреждены. Владельцы заметили вмятины и царапины и сообщили о порче в полицию.

По подозрению в порче имущества задержали 55-летнего местного жителя. У мужчины изъяли газобаллонный пневматический пистолет. В отношении подозреваемого возбудили 2 уголовных дела по статье «Умышленное повреждение имущества». Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк устроил стрельбу на улице. Погибла одна женщина, два мужчины получили ранения. В отношении стрелка возбудили уголовное дело. В течение двух месяцев он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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