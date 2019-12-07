2019-12-07T11:57:26+03:00
Происшествия

«Уехал на внедорожнике и пропал». В Перми разыскивают 44-летнего мужчину с зелеными глазами

Он исчез вместе со своим автомобилем
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: СОЦСЕТИ
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В Перми родственники разыскивают 44-летнего Андрея Солонченко. Вчера, 6 декабря, он выехал из гаража, находящегося в Перми на улице СивашскаяЗакамске) на своем внедорожнике - Toyota Highlander, с государственным номером А522ХО, и с тех пор его никто не видел. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, Андрей Солонченко – мужчина крепкого телосложения, ростом в 180 сантиметров, глаза зеленые . Был одет в зеленый пуховки, темные брюки и черные ботинки.

- Не нужно ждать трое суток, чтобы подать заявление о пропаже, - объясняет координатор поисков Ксюша Макарова. – Чем раньше начнутся поиски, тем выше вероятность найти человека.

Если вы видели пропавшего мужчину или его автомобиль, звоните по телефонам: 204-49-04 или 102.

Ранее мы писали о том, что завершились поиски 31-летней женщины и и ее 5-летнего сына, которые 24 ноября ушли из дома, расположенного в Ласьвинских хуторах в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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