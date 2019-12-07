В Прикамье сиделка-рецидивистка ограбила инвалида

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-07T10:21:20+03:00

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В Кудымкаре женщина обратилась в полицию с заявлением, что из квартиры ее 81-летнего родственника похищены деньги. Полицейские выяснили, что к этому приложила руки ранее судимая 31-летняя местная жительница. Она работала сиделкой у пенсионера-инвалида.

- Зная, что пожилой мужчина лишен возможности передвигаться и не может оказать ей сопротивление, сиделка открыто похитила из серванта две тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили под домашний арест.

Ранее мы писали о том, что в Перми мужчина зашел в магазин, где работала продавцом его сожительница, набросился на нее, избил и украл из кассы 4 тысячи рублей. Деньги он потратил на продукты и спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU