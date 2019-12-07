В Прикамье сиделка-рецидивистка ограбила инвалида
В Кудымкаре женщина обратилась в полицию с заявлением, что из квартиры ее 81-летнего родственника похищены деньги. Полицейские выяснили, что к этому приложила руки ранее судимая 31-летняя местная жительница. Она работала сиделкой у пенсионера-инвалида.
- Зная, что пожилой мужчина лишен возможности передвигаться и не может оказать ей сопротивление, сиделка открыто похитила из серванта две тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили под домашний арест.
Ранее мы писали о том, что в Перми мужчина зашел в магазин, где работала продавцом его сожительница, набросился на нее, избил и украл из кассы 4 тысячи рублей. Деньги он потратил на продукты и спиртное.
ИСТОЧНИК KP.RU