В Пермяк ограбил свою сожительницу в магазине
Женщина работала продавцом
Ему грозит 7 лет лишения свободы. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми задержали местного жителя за ограбление своей сожительницы. Мужчина напал на женщину в магазине, на глазах у покупателей.
Инцидент произошел на улице Яблочкова. Мужчина зашел в магазин, где работала продавцом его сожительница, набросился на нее, избил и украл из кассы деньги. Он украл 4 тысячи рублей.
Оказалось, мужчина уже был судим и освободился всего несколько лет назад.
Когда грабителя задержали, он сообщил, что деньги он потратил на продукты и алкоголь. Ближайшие 7 лет он проведет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU