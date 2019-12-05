В Пермяк ограбил свою сожительницу в магазине

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-05T09:32:33+03:00

Ему грозит 7 лет лишения свободы. Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю

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В Перми задержали местного жителя за ограбление своей сожительницы. Мужчина напал на женщину в магазине, на глазах у покупателей.

Инцидент произошел на улице Яблочкова. Мужчина зашел в магазин, где работала продавцом его сожительница, набросился на нее, избил и украл из кассы деньги. Он украл 4 тысячи рублей.

Оказалось, мужчина уже был судим и освободился всего несколько лет назад.

Когда грабителя задержали, он сообщил, что деньги он потратил на продукты и алкоголь. Ближайшие 7 лет он проведет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU