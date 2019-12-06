2019-12-06T10:43:37+03:00
Общество

В Перми не смогли выбрать директора службы отлова бездомных животных

Кандидаты не соответствовали квалификационным требованиям
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Бывший руководить службы снял свою кандидатуруБывший руководить службы снял свою кандидатуруФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми признали несостоявшимся конкурс на должность директора службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Издание «Business Class» сообщает о том, что на участие в конкурсе завились всего два кандидата: зоозащитники Елена Олькова и Вера Смирнова. Бывший руководить службы снял свою кандидатуру.

Известно, что конкурс признали несостоявшимся, так как только один заявленный кандидат соответствовал квалификационным требованиям, утвержденным министерством труда.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки отсудили деньги у владельца собаки, которая укусила их сына. 21 августа мальчик ехал на велосипеде по улице Уральской. Он увидел, что впереди стоит женщина со своей собакой. Она была на поводке, но без намордника. Неожиданно собака укусила ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие студенты пермского университета получили именные стипендии от Россельхозбанка
На трассе в Прикамье заметили лося, который ел соль
Пермские школьники разработали карту актуальных для региона профессий
Срез столетнего тополя, который рос в Театральном сквере, отдали в краеведческий музей
Полиция задержала в Перми студента-химика и его друга, которые производили наркотики
Студенты ПГНИУ создадут группу судебного представительства
В прикамской больнице опечатали рентгеновские аппараты из-за угрозы облучения
В Перми пройдет памятная акция в честь Дня Героев Отечества
"Его просто не с кем оставить". Бабушка попросила ветеринаров усыпить песика Тишу, потому что ложится в больницу
«Ее зовут Раиса». В пермском университете появилась пятикилограммовая пиранья
В Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег
Подрядчик строительства Чусовского моста обещает наверстать отставание от графика в 2020 году
В Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына
Житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины
В мэрии Перми предупреждают о резком ухудшении погоды
В Прикамье парень несколько лет издевался над собственной матерью