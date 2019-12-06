В Перми не смогли выбрать директора службы отлова бездомных животных

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-06T10:43:37+03:00

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В Перми признали несостоявшимся конкурс на должность директора службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Издание «Business Class» сообщает о том, что на участие в конкурсе завились всего два кандидата: зоозащитники Елена Олькова и Вера Смирнова. Бывший руководить службы снял свою кандидатуру.

Известно, что конкурс признали несостоявшимся, так как только один заявленный кандидат соответствовал квалификационным требованиям, утвержденным министерством труда.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки отсудили деньги у владельца собаки, которая укусила их сына. 21 августа мальчик ехал на велосипеде по улице Уральской. Он увидел, что впереди стоит женщина со своей собакой. Она была на поводке, но без намордника. Неожиданно собака укусила ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU