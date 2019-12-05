2019-12-05T13:57:51+03:00
Общество

"Гуляла без намордника". Пермяки отсудили деньги у владельца собаки, которая укусила их сына

Он проезжал мимо нее на велосипеде
Елена КОНОВА
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С владельца собаки взыскали 15 тысяч рублей в пользу ребенкаС владельца собаки взыскали 15 тысяч рублей в пользу ребенкаФото: Игорь БУЛАТОВ
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В Перми пара отсудила деньги у владельцев собаки, которая покусала их ребенка.

21 августа мальчик ехал на велосипеде по улице Уральской. Он увидел, что впереди стоит женщина со своей собакой. Она была на поводке, но без намордника. Неожиданно собака укусила ребенка. Мальчик быстро поехал домой и сообщил обо всем матери. Женщина вызвала бригаду "скорой помощи".

- Родители подали в суд иск о компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда. - С владельца собаки взыскали 15 тысяч рублей в пользу ребенка, а также по 2 тысячи рублей в пользу каждого из родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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