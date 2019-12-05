"Гуляла без намордника". Пермяки отсудили деньги у владельца собаки, которая укусила их сына

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-05T13:57:51+03:00

С владельца собаки взыскали 15 тысяч рублей в пользу ребенка Фото: Игорь БУЛАТОВ

Он проезжал мимо нее на велосипеде

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В Перми пара отсудила деньги у владельцев собаки, которая покусала их ребенка.

21 августа мальчик ехал на велосипеде по улице Уральской. Он увидел, что впереди стоит женщина со своей собакой. Она была на поводке, но без намордника. Неожиданно собака укусила ребенка. Мальчик быстро поехал домой и сообщил обо всем матери. Женщина вызвала бригаду "скорой помощи".

- Родители подали в суд иск о компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда. - С владельца собаки взыскали 15 тысяч рублей в пользу ребенка, а также по 2 тысячи рублей в пользу каждого из родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU