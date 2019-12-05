В Перми почтут память погибших в ночном клубе «Хромая лошадь»

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-05T07:52:33+03:00

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10 лет назад более 300 гостей пришли в известный ночной клуб «Хромая лошадь». После запуска дешевого фейерверка 156 человек погибли. Некоторые получили серьезные травмы и до сих пор не могут оправиться.

5 декабря 2009 года - страшная дата для Перми. Несмотря на то, что с того дня прошло уже 10 лет, кошмар «Хромой лошади» до сих пор не забыт.

5 декабря 2019 года в Перми пройдут памятные мероприятия. Все желающие смогут почтить память погибших и возложить венки к памятнику в Сквере Уральских добровольцев.

Для родственников, желающих посетить Северное кладбище, будет организован выезд автобуса, с 12:00 он будет находиться рядом со сквером.

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ИСТОЧНИК KP.RU