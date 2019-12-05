2019-12-05T07:29:19+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина изнасиловал 26-летнюю знакомую

Злоумышленник ожидает суда
Лилия Абибулаева
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Уголовное дело передано в судУголовное дело передано в судФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Березников. Мужчину обвиняют в изнасиловании.

Следователи выяснили, что 33-летний местный житель выпивал вместе со своей 26-летней знакомой. Когда девушка было уже достаточно пьяна, мужчина изнасиловал ее.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, и уголовное дело передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 23-летнего парня осудят за секс со школьницей. Молодой человек знал возраст девочки

ИСТОЧНИК KP.RU

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