В Прикамье мужчина изнасиловал 26-летнюю знакомую
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Березников. Мужчину обвиняют в изнасиловании.
Следователи выяснили, что 33-летний местный житель выпивал вместе со своей 26-летней знакомой. Когда девушка было уже достаточно пьяна, мужчина изнасиловал ее.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о том, что следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, и уголовное дело передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU