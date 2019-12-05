2019-12-05T06:35:49+03:00
Происшествия

В Пермском крае 23-летнего парня осудят за секс со школьницей

Молодой человек знал возраст девочки
Лилия Абибулаева
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В отношении молодого человека возбуждено уголовное делоВ отношении молодого человека возбуждено уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В Прикамье 23-летний житель Березников ожидает суда за секс с несовершеннолетней знакомой. Парень знал о возрасте девочки.

Следователи выяснили, что практически год молодой человек занимался сексом со своей 16-летней знакомой. Парень знал, что подруга несовершеннолетняя. Близость между молодыми людьми происходила по обоюдному согласию.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ближайшее время молодой человек предстанет перед судом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят парня за секс с 14-летней школьницей. Следователи выяснили, что в январе 2018 года 24-летний житель Чернушинского района несколько раз занимался сексом со своей 14-летней подругой. Парень знал о возрасте девочки, но это его не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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