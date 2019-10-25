2019-10-25T09:09:45+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят парня за секс с 14-летней школьницей

Молодой человек знал о возрасте подруги
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 24-летний парень предстанет перед судом за секс с лицом, не достигшим совершеннолетия. Подруге молодого человека на момент преступления было всего 14 лет.

Следователи выяснили, что в январе 2018 года 24-летний житель Чернушинского района несколько раз занимался сексом со своей 14-летней подругой. Парень знал о возрасте девочки, но это его не остановило.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что молодого человека задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас он ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 20-летнего парня осудили за секс с подростком. Следователи установили, что в июле 2017 года молодой человек пригласил свою 13-летнюю знакомую к себе в гости. Парень знал, сколько лет девочке, но вступил с ней в сексуальные отношения без применения насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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