В Прикамье осудят парня за секс с 14-летней школьницей
В Пермском крае 24-летний парень предстанет перед судом за секс с лицом, не достигшим совершеннолетия. Подруге молодого человека на момент преступления было всего 14 лет.
Следователи выяснили, что в январе 2018 года 24-летний житель Чернушинского района несколько раз занимался сексом со своей 14-летней подругой. Парень знал о возрасте девочки, но это его не остановило.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что молодого человека задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас он ожидает суда.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 20-летнего парня осудили за секс с подростком. Следователи установили, что в июле 2017 года молодой человек пригласил свою 13-летнюю знакомую к себе в гости. Парень знал, сколько лет девочке, но вступил с ней в сексуальные отношения без применения насилия.
ИСТОЧНИК KP.RU