Как превратить бонусы в деньги?

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-04T14:17:28+03:00

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Подробности об акции «Бонус для Брокера» рассказала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная. Она отметила, что акция продлится до конца года. Чтобы получить брокерскую комиссию за совершение операций через счет компании, необходимо в этот период открыть брокерский счет, пополнить его на сумму от 100 тысяч рублей и оформить банковскую карту Банка. Есть четыре вида карт: для путешественников «MORE» и «MORE Prime», бесплатная карта и премиальная карта «Брокер PRO», а также пакеты услуг «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный». Как раз с помощью них клиент и будет совершать транзакции.

Акцию проводит «БКС Брокер» совместно с БКС Банком. Бонусы будут начисляться без ограничений в течение трех месяцев на банковскую карту, не позднее 25 числа. Бонусы можно конвертировать в деньги и мгновенно зачислить на карту в мобильном приложении Банка. Один бонус равен одному рублю. Подробности акции представлены на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU