2019-12-04T12:06:45+03:00
Общество

В этом году в Перми стало больше особо охраняемых природных территорий

Они занимают более 15% площади города
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В рамках нацпроекта «Экология» на территории города созданы 2 новые ООПТ – охраняемые ландшафты «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга». В Перми 21 такая территория, они занимают более 15% площади города.

Вновь созданные особо охраняемые природные территории (ООПТ) расположены в границах Пермского городского лесничества. ООПТ «Долина реки Гайвы» располагается в Дзержинском, Кировском и Орджоникидзевском города Перми, здесь представлен лесной массив, характерный для южной тайги. Здесь встречаются редкие для Перми болотные экосистемы, луговые сообщества, старовозрастные хвойные леса. В основном, это 110-150-летние сосновые, еловые, березовые и смешанные леса с участием липы. Преобладают кисличниковые и липняковые типы леса. ООПТ «Долина реки Гайвы» является местом природного туризма. По этой территории проходят многокилометровые экологические тропы, а по самой реке проводятся сплавы, например, ежегодный экологический сплав «ОбереГайва». В будущем планируется установка на экологической тропе информационных стендов и аншлагов.

Вторая ООПТ «Русская тайга» расположена в долине реки Малая Васильевка. В ходе обследования были обнаружены редкие для города экосистемы малонарушенных коренных темнохвойных лесов. Территория «Русская тайга» удалена от города и малопосещаема, на ней в ближайшее время рекреационное обустройство не планируется. На ООПТ «Русская тайга» тайга наиболее полно представлены экосистемы экорегиона WWF «Русская и Скандинавская тайга».

Напомним, критерии создания ООПТ – географическая репрезентативность, ландшафтное и биологическое разнообразие, леса высокой природоохранной ценности, малые реки. Создание ООПТ способствует организации устойчивой системы защиты естественного природного ландшафта и его компонентов, повышает устойчивость природной среды города к антропогенным нагрузкам и содействует созданию экологического каркаса. ООПТ местного значения «Долина реки Гайва», «Русская тайга» отвечают критериям создания ООПТ, указанным в федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» и соответствует целям государственной программы РФ «Охрана окружающей среды до 2030 года».

Общая площадь ООПТ города составляет более 12 тысяч га, это более 15% от площади всей Перми. Сейчас в городе насчитывается 21 ООПТ: 19 ООПТ местного значения и 2 ООПТ регионального значения. Кроме того, силами лесничеств в этом году были оборудованы 2 новых комплексных места отдыха. В Черняевском участковом лесничестве в начале экологической тропы «Тропинка открытий» появилось комплексное место отдыха «Семейное». На нем расположены различные «лазалки» и качели для активного отдыха, столы с шахматной доской, а также веранда с мини-библиотекой где можно почитать, взять или оставить книги и журналы. В Верхне-Курьинском участковом лесничестве за геронтологическим центром и рядом с экологической тропой «Большая Сосновая», обустроено уникальное комплексное место отдыха «Туристическое», которое рассчитано на активных туристов. Основная часть места отдыха – полоса препятствий, рассчитанная на старшеклассников. Кроме полосы на площадке расположены места для костров и установки палаток.

В 2019 году создано также 4 новых экологических тропы: экологическая тропа «Terra oecologia» расположена в Черняевском лесу за Дворцом культуры железнодорожников, в Орджоникидзевском районе открылись новая экологическая «Тропинка здоровья» и экологическая тропа «Тайны реки Гайвы», в микрорайоне Разгуляй открыт новый экологический маршрут «Тропа к Егошихе».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ружье мужчины, который устроил стрельбу в Перми, было зарегистрировано на его дочь
Как превратить бонусы в деньги?
«Дом сгорел вместе с хозяйкой». Ночью в Перми на пожаре погибла женщина
«Человек может скрыть от врача, что употреблял наркотики». Как сдаются тесты на право владеть оружием
"Думали, отравилась селедкой". Врачей Пермского перинатального центра осудили за смерть женщины, беременной двойней
Росгвардейца, который задержал мужчину, устроившего стрельбу в Перми, наградят
Прокуратура проведет проверку после стрельбы в Перми
«Дачу на набережной» закрепили за Городским центром охраны памятников
Для пермяков проведут 170 новогодних мероприятий
«Она истекала кровью и умерла у меня на глазах». Очевидец рассказывает о стрельбе в Перми
«Недавно у нее умер брат». Что говорят соседи женщины, погибшей при стрельбе в Перми
Максим Решетников назначил нового заместителя председателя Правительства
Следователи выясняют, откуда у мужчины, который устроил стрельбу в Перми, ружье
В центре Перми открыли пункт обогрева для бездомных
В Перми женщина закрылась в машине и 4 часа не отдавала ее приставам
"Его выпустили по УДО". Что известно о Диме Индейце, который устроил стрельбу по прохожим в Перми
Появились фото с места стрельбы в Перми, где погибла женщина
Власти Прикамья помогут пострадавшим в ЧП в Перми, где неизвестный устроил стрельбу
В Перми на площади Дружбы изменится движение