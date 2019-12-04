В этом году в Перми стало больше особо охраняемых природных территорий

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-04T12:06:45+03:00

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В рамках нацпроекта «Экология» на территории города созданы 2 новые ООПТ – охраняемые ландшафты «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга». В Перми 21 такая территория, они занимают более 15% площади города.

Вновь созданные особо охраняемые природные территории (ООПТ) расположены в границах Пермского городского лесничества. ООПТ «Долина реки Гайвы» располагается в Дзержинском, Кировском и Орджоникидзевском города Перми, здесь представлен лесной массив, характерный для южной тайги. Здесь встречаются редкие для Перми болотные экосистемы, луговые сообщества, старовозрастные хвойные леса. В основном, это 110-150-летние сосновые, еловые, березовые и смешанные леса с участием липы. Преобладают кисличниковые и липняковые типы леса. ООПТ «Долина реки Гайвы» является местом природного туризма. По этой территории проходят многокилометровые экологические тропы, а по самой реке проводятся сплавы, например, ежегодный экологический сплав «ОбереГайва». В будущем планируется установка на экологической тропе информационных стендов и аншлагов.

Вторая ООПТ «Русская тайга» расположена в долине реки Малая Васильевка. В ходе обследования были обнаружены редкие для города экосистемы малонарушенных коренных темнохвойных лесов. Территория «Русская тайга» удалена от города и малопосещаема, на ней в ближайшее время рекреационное обустройство не планируется. На ООПТ «Русская тайга» тайга наиболее полно представлены экосистемы экорегиона WWF «Русская и Скандинавская тайга».

Напомним, критерии создания ООПТ – географическая репрезентативность, ландшафтное и биологическое разнообразие, леса высокой природоохранной ценности, малые реки. Создание ООПТ способствует организации устойчивой системы защиты естественного природного ландшафта и его компонентов, повышает устойчивость природной среды города к антропогенным нагрузкам и содействует созданию экологического каркаса. ООПТ местного значения «Долина реки Гайва», «Русская тайга» отвечают критериям создания ООПТ, указанным в федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» и соответствует целям государственной программы РФ «Охрана окружающей среды до 2030 года».

Общая площадь ООПТ города составляет более 12 тысяч га, это более 15% от площади всей Перми. Сейчас в городе насчитывается 21 ООПТ: 19 ООПТ местного значения и 2 ООПТ регионального значения. Кроме того, силами лесничеств в этом году были оборудованы 2 новых комплексных места отдыха. В Черняевском участковом лесничестве в начале экологической тропы «Тропинка открытий» появилось комплексное место отдыха «Семейное». На нем расположены различные «лазалки» и качели для активного отдыха, столы с шахматной доской, а также веранда с мини-библиотекой где можно почитать, взять или оставить книги и журналы. В Верхне-Курьинском участковом лесничестве за геронтологическим центром и рядом с экологической тропой «Большая Сосновая», обустроено уникальное комплексное место отдыха «Туристическое», которое рассчитано на активных туристов. Основная часть места отдыха – полоса препятствий, рассчитанная на старшеклассников. Кроме полосы на площадке расположены места для костров и установки палаток.

В 2019 году создано также 4 новых экологических тропы: экологическая тропа «Terra oecologia» расположена в Черняевском лесу за Дворцом культуры железнодорожников, в Орджоникидзевском районе открылись новая экологическая «Тропинка здоровья» и экологическая тропа «Тайны реки Гайвы», в микрорайоне Разгуляй открыт новый экологический маршрут «Тропа к Егошихе».

ИСТОЧНИК KP.RU