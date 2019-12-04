2019-12-04T12:01:21+03:00
Общество

«Дачу на набережной» закрепили за Городским центром охраны памятников

Ее будут реставрировать
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Фото Екатерины ПапуловойФото Екатерины Папуловой
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Знаменитая дача Мешкова расположена по адресу: улица Кировоградская, 178. В июне глава Перми Дмитрий Самойлов поручил проработать вопрос реставрации и дальнейшего использования культурного объекта.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, объект культурного наследия регионального значения «Дача на набережной» закреплен на праве оперативного управления за «Городским центром охраны памятников».

Также в собственности муниципального образования находится ансамбль зданий по адресу: улица Танцорова, 24, являющийся объектом культурного наследия регионального значения – «Дача А.В. Синакевича». Режим использования территории и предмет охраны этих культурных объектов утверждены приказом министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

Сейчас администрацией Перми проводится работа по определению специализированной организации по обеспечению содержания и обслуживания этого объекта культурного наследия.

В июне глава города Дмитрий Самойлов в ходе выезда в Кировский район сообщил, что реставрация этих памятников культуры однозначно будет произведена. Также он дал поручение параллельно с разработкой проекта определить дальнейшее использование объектов.

Для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, а также для определения видов и стоимости работ в городском бюджете предусмотрены средства на разработку научно-проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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