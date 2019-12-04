2019-12-04T09:34:42+03:00
Общество

В Перми на площади Дружбы изменится движение

На месте мини-рынка будет организовано разворотное кольцо
Лилия Абибулаева
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В центре площади может появится специальная полоса для трамваевВ центре площади может появится специальная полоса для трамваевФото: Василий Вахрин
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На площади Дружбы в Перми изменится движение транспорта. Издание «Business Class» сообщает о том, что в 2020 году на месте мини-рынка будут строить разворотное кольцо.

Также по информации издания, на площади появится выделенная зона для остановки автобусов. Ее сделают в виде перрона с разделяющим островком, что позволит разделить потоки транспорта.

В центре площади может появится специальная полоса для трамваев, которая будет пересекаться с другим транспортом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали строить новый корпус авиационного техникума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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