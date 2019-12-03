В Перми начали строить новый корпус авиационного техникума
Он появится вдоль улиц Екатерининской и Максима Горького
Фасад здания будет украшен рисунками на авиационную тематикуФото: Василий Вахрин
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Началось строительство нового корпуса пермского авиационного техникума. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что уже начались работы по рытью котлована.
К началу марта строители должны завершить строительство фундамента и приступить к возведению каркаса. Новый корпус расположится вдоль улиц Екатерининской и Максима Горького.
Новый корпус, который должен вместить 1000 студентов, планируют открыть в начале 2022 года. Планируется, что новый корпус будет оборудован новыми современными лабораториями. Фасад здания будет украшен рисунками на авиационную тематику.
ИСТОЧНИК KP.RU