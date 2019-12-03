2019-12-03T14:22:30+03:00
Общество

В Перми начали строить новый корпус авиационного техникума

Он появится вдоль улиц Екатерининской и Максима Горького
Лилия Абибулаева
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Фасад здания будет украшен рисунками на авиационную тематикуФасад здания будет украшен рисунками на авиационную тематикуФото: Василий Вахрин
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Началось строительство нового корпуса пермского авиационного техникума. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что уже начались работы по рытью котлована.

К началу марта строители должны завершить строительство фундамента и приступить к возведению каркаса. Новый корпус расположится вдоль улиц Екатерининской и Максима Горького.

Новый корпус, который должен вместить 1000 студентов, планируют открыть в начале 2022 года. Планируется, что новый корпус будет оборудован новыми современными лабораториями. Фасад здания будет украшен рисунками на авиационную тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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