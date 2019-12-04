Врачей Пермского перинатального центра признали виновными в смерти пациентки и ее двух детей

Услышав приговор, 29-летняя врач-акушер Марина Пескова залилась слезами. И она, и ее коллега – заведующая отделением патологии беременных Пермского краевого перинатального центра Ольга Капизова – до последнего момента надеялись, что их оправдают. Медики считали, что в смерти 33-летней Светланы З. и ее двоих детей их вины нет.

Легла на сохранение

Светлана находилась в декретном отпуске, когда узнала о новой беременности. Она встала на учет в женскую консультацию Пермского района. УЗИ показало – будет двойня.

- Наш гинеколог часто находилась на учебе и больничном, поэтому в начале ноября мы сами поехали на платное УЗИ, - рассказал муж Светланы, Владимир. - Врач после обследования сказал, что существует угроза преждевременных родов, поэтому необходимо лечь на сохранение.

Светлане было всего 33 года. Фото из архива семьи

И 2 ноября 2017 года Светлану направили в Пермский краевой перинатальный центр - медицинское учреждение самого высокого, третьего уровня. Надо отметить, что у женщины диагностировали ряд заболеваний, поэтому за ней требовалось тщательное наблюдение. Будущую маму положили в отделение патологии беременных, где она провела месяц.

В субботу, 2 декабря, Светлана забеспокоилась, что не слышит, как шевелятся дети. Дежурная акушерка послушала сердцебиение: одного ребенка она услышала сразу, а второго – с трудом.

На следующий день женщина почувствовала себя намного хуже.

- Меня знобит, - пожаловалась она.

Светлану осмотрел врач, Температура была почти в норме, никаких опасных признаков не наблюдалось. Поэтому женщине дали второе одеяло и налили горячего чая. Вначале ей стало лучше, но спустя некоторое время началась рвота, температура поднялась до 39 градусов.

Ее срочно отправили в реанимацию. А потом - в отделение общей хирургии краевой больницы. Врачи провели экстренную операцию кесарева сечения. Но, к сожалению, детей спасти было уже невозможно. По мнению хирургов, они погибли в утробе матери еще больше суток назад.

«От извлеченных плодов исходил зловонный запах», - отметил, давая показания в суде, главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов.

- Мне потом в морге выдали зеленые разлагающиеся тела детей, - рассказал Владимир.

После операции Светлану перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. Через четыре дня, 7 декабря, женщина скончалась, так и не придя в сознание.

Врачи думали, что отравилась селедкой

Вскрытие показало, что причиной смерти Светланы стали сепсис и полиорганная недостаточность.

Врачи в перинатальном центре сочли, что смерть женщины спровоцировали продукты, которые Светлане принесли из дома: селедка в масле, соленые огурцы, лапша быстрого приготовления. Симптому сепсиса очень похожи на пищевое отравление. Но экспертиза показала, что в продуктах пищевой инфекции не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ошибка врачей или отравление консервами? Почему умерла пермячка, беременная двойней 00:00 00:00

- В ходе следствия выяснилось, что врачи перинатального центра избрали неверную тактику лечения: имелись основания для коррекции шейки матки, что не было сделано, - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми Павел Пасторов. - Было проведено две независимых медицинских экспертизы. Одна в Оренбурге, другая – в Москве, в Российском центре судебно-медицинской экспертизы. Эксперты пришли к однозначному выводу: непроведение необходимых медицинских манипуляций способствовало пролоббированию околоплодного пузыря, то есть выпадению его за пределы матки, а врачи упустили этот момент. В результате это привело к попаданию в околоплодный пузырь инфекции, а затем и развитию сепсиса, а впоследствии к гибели плодов и самой женщины. Выводы экспертизы позволили привлечь к уголовной ответственности врачей.

Лечение признали неверным

Судебный процесс продолжался два месяца. В качестве свидетелей допросили более 40 человек. Для оценки действий врачей было проведено несколько экспертиз - и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Правы ли были Ольга Капизова и Марина Пескова, выбрав выжидательную тактику при лечении, - рассматривали эксперты различных медицинских учреждений.

В результате суд постановил, что врачи из-за халатного отношения к должностным обязанностям выбрали неверную тактику.

- Врачи перинатального центра допустили небрежность, не скорректировав методы лечения, - отметил в приговоре судья Сергей Сыров. - Дефекты лечения находятся в прямой связи с возникновением сепсиса. У суда нет оснований сомневаться в заключении экспертизы, проведенной в Российском центре судебно-медицинской экспертизы. Не согласие ряда свидетелей с экспертизой является их личным мнением.

Ольга Капизова и Марина Пескова признаны виновными. Их приговорили к ограничению свободы сроком в два с половиной года и на этот же срок лишили права заниматься медицинской деятельностью.

- Мы удовлетворены приговором и считаем его справедливым, - отметил прокурор Ленинского района Андрей Трегубов. - Погибли два ребенка и женщина, которая месяц провела в медицинском учреждении самого высшего, третьего уровня. Эксперты говорили, что врачи обязаны были спасти женщину, и они могли это сделать. Надо было прерывать беременность и спасать мать. Но они не сделали ни того, ни другого. Семья долго ждала второго ребенка, а тут - двойня, должна быть двойная радость, а вместо этого из-за халатного отношения врачей вышла трагедия.

В свою очередь адвокаты врачей считают, что их подзащитные невиновны и собираются подавать апелляцию.

- Мы с приговором не согласны, будем его обжаловать, - рассказала защитник Марина Иванова. – По нашему мнению вина подсудимых не доказана. Их обвинение строится исключительно на заключении одной судебно-медицинской экспертизы, которая прямо противоречит всем медицинским нормативным документам.

Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми умерла беременная двойней женщина

Дети скончались еще в утробе матери, а она сама - через несколько дней после кесарева сечения (Подробнее...)

Муж пермячки, беременной двойней, которая погибла в больнице: "Жена месяц лежала в перинатальном центре на сохранении, никаких патологий не было"

Когда врачи провели экстренное кесарево сечение, оказалось, что оба ребенка умерли внутри за сутки до операции. Женщину тоже спасти не удалось (Подробнее...)

«Я не чувствовала, как шевелятся дети». От чего умерла беременная: ошибка врачей или просроченные консервы

Суд разбирается в причинах громкой трагедии в Перми (Подробнее...)