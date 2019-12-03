"Вернитесь домой, пожалуйста!". В Перми ищут пропавших при странных обстоятельствах мать и ее 5-летнего сына

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-03T13:41:05+03:00

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- Вернитесь домой, пожалуйста! - пишут в соцсетях пользователи сети.

В Перми все еще продолжаются поиски 31-летней Алены Черных и ее 2-летнего сына Тимофея. Напомним, еще 24 ноября они ушли из дома, расположенного в Ласьвинских хуторах в Кировском районе. Куда и зачем они пошли - неизвестно. Вечером Алена должна была встретиться с мужем, но пропала вместе с сыном.

- Мы с женой не ссорились, никаких конфликтов не было, - сообщил "КП"-Пермь" муж Алены Артем. - Вариантов, куда они могли пойти, нет. В последний раз их вроде как видели в четверг, 28 ноября, в Закамске. Причем есть информация, что сначала они были в микрорайоне Заостровка, потому что Алена там просила у кого-то деньги на проезд. А уже потом села в автобус до Закамска. Вообще никаких вариантов того, где они могут быть, у меня нет.

Если вы видели Алену и Тимофея, звоните в любое время по телефонам 89655555613 (Артем) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU