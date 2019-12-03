2019-12-03T13:41:05+03:00
Происшествия

"Вернитесь домой, пожалуйста!". В Перми ищут пропавших при странных обстоятельствах мать и ее 5-летнего сына

Последний раз их видели еще неделю назад
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото Алены и Тимофея из соцсетейФото Алены и Тимофея из соцсетей
Изменить размер текста:

- Вернитесь домой, пожалуйста! - пишут в соцсетях пользователи сети.

В Перми все еще продолжаются поиски 31-летней Алены Черных и ее 2-летнего сына Тимофея. Напомним, еще 24 ноября они ушли из дома, расположенного в Ласьвинских хуторах в Кировском районе. Куда и зачем они пошли - неизвестно. Вечером Алена должна была встретиться с мужем, но пропала вместе с сыном.

- Мы с женой не ссорились, никаких конфликтов не было, - сообщил "КП"-Пермь" муж Алены Артем. - Вариантов, куда они могли пойти, нет. В последний раз их вроде как видели в четверг, 28 ноября, в Закамске. Причем есть информация, что сначала они были в микрорайоне Заостровка, потому что Алена там просила у кого-то деньги на проезд. А уже потом села в автобус до Закамска. Вообще никаких вариантов того, где они могут быть, у меня нет.

Если вы видели Алену и Тимофея, звоните в любое время по телефонам 89655555613 (Артем) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми легковушка сбила 15-летнюю девочку
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел день открытых дверей для семей заводчан
В Перми начали строить новый корпус авиационного техникума
В Перми только за ноябрь бездомные собаки покусали 27 человек
В Прикамье двух парней осудили за распространение наркотиков
В Перми продолжается благоустройство частного сектора
В ботаническом саду пермского университета зацвели бананы и кувшинки
«Азот» признан лучшим на городском конкурсе «Экоимидж-2019»
В Перми за сутки произошло 25 ДТП
В Перми пройдет прямая линия по вопросам взаимоотношений с УК и ТСЖ
Краевой Роспотребнадзор проверит пермскую больницу, где завелись тараканы
В Перми открылись новые площадки для выгула собак
"Он визжал от боли на всю улицу". Щенок, которого сбила машина, умирал несколько часов на глазах прохожих
Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Прикамье
В Перми откроется универсальная ярмарка
«Шикарная!». Пермская актриса Зоя Бербер покорила подписчиков откровенными фотографиями из ванны
На трассе в Прикамье столкнулись три легковушки и КамАз
Кунгурскую пещеру в Прикамье признали самой интересной для спелеотуризма
В Перми выбрали проектировщика для завода им. Шпагина
В Прикамье разыскивают 3-летнего мальчика
В Перми полицейские сняли со льда более 100 рыбаков
Власти Перми объявили конкурс на разработку проекта места для отвала снега «Голый мыс»
В Перми с высоты упала 23-летняя девушка
В Прикамье мать истязала и морила голодом двух маленьких дочерей
«Летел прямо на меня». В Перми автобус без водителя врезался в дерево
В Перми лоб в лоб столкнулись ГАЗель и «Лада»
«Молот-Прикамье» обыграл в овертайме китайский «Ценг Тоу»
В Перми произошло жестокое убийство женщины