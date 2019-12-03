В Перми пройдет прямая линия по вопросам взаимоотношений с УК и ТСЖ
На вопросы граждан будут отвечать представители прокуратуры
Звонки принимаются всего часФото: архив "КП"
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В Перми пройдет прямая линия, посвященная проблемам взаимоотношений с УК и ТСЖ. В прямой линии примут участие представители прокуратуры.
Звонки принимаются всего час в среду, 4 декабря, с 11:00 до 12:00.
Пермяки смогут задать вопросы по проблемам взаимоотношений с управляющими организациями.
Звонки будут приниматься по телефону: 2-059-059.
Напомнима, ранее мы писали о том, что краевой Роспотребнадзор проверит пермскую больницу, где завелись тараканы. В ней проведут энтомологическое обследование помещений. О результатах исследования сообщат после.
ИСТОЧНИК KP.RU