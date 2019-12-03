В Перми пройдет прямая линия по вопросам взаимоотношений с УК и ТСЖ

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-03T11:52:08+03:00

На вопросы граждан будут отвечать представители прокуратуры

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В Перми пройдет прямая линия, посвященная проблемам взаимоотношений с УК и ТСЖ. В прямой линии примут участие представители прокуратуры.

Звонки принимаются всего час в среду, 4 декабря, с 11:00 до 12:00.

Пермяки смогут задать вопросы по проблемам взаимоотношений с управляющими организациями.

Звонки будут приниматься по телефону: 2-059-059.

Напомнима, ранее мы писали о том, что краевой Роспотребнадзор проверит пермскую больницу, где завелись тараканы. В ней проведут энтомологическое обследование помещений. О результатах исследования сообщат после.

ИСТОЧНИК KP.RU