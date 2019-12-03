2019-12-03T11:36:24+03:00
Общество

Краевой Роспотребнадзор проверит пермскую больницу, где завелись тараканы

Будет проведено энтомологическое обследование
Лилия Абибулаева
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О результатах исследования сообщат послеО результатах исследования сообщат послеФото: Василий Вахрин
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Пермяки пожаловали на то, что в детской клинической больнице по стенам бегают тараканы. Жители опубликовали в социальных сетях жуткие фото насекомых.

- Детская больница на Баумана, 17 кишит тараканами, - написала в соцсетях мама одного из поступивших туда детей. – А ведь здесь итак лежат дети с низким иммунитетом.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что указанная больница будет проверена. В ней проведут энтомологическое обследование помещений. О результатах исследования сообщат после.

Оказывается, это проблема не только одной больницы. Докучливые тараканы могут появиться как в стареньких хрущевках, так и в элитных квартирах, а вот вывести их оттуда – дело не из легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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