«Больница кишит тараканами». Родители пожаловались на насекомых в палатах, где лечатся дети

Еще несколько лет назад про тараканов пермяки могли прочитать лишь в книжках Чуковского. Сейчас для многих семей это проблема № 1. Докучливые тараканы могут появиться как в стареньких хрущевках, так и в элитных квартирах, а вот вывести их оттуда – дело не из легких.

Причем, вольготно чувствуют себя тараканы не только в квартирах, но и больницах.

- Детская больница на Баумана, 17 кишит тараканами, - написала в соцсетях мама одного из поступивших туда детей. – А ведь здесь итак лежат дети с низким иммунитетом.

Специалисты, с которыми мы обсудили тему тараканов, говорят, что эти усатые существа размножаются волнообразно. В начале 21 века они ушли в тень после появления микроволновок и сотовых телефонов. Когда только-только вышки сотовой связи начали массово строить, тараканы ушли сами, но сейчас уже лет пять, как они адаптировались ко всему этому.

- Тараканы в Перми – проблема постоянная, - рассказали в городской службе дезинфекции № 1. – И зимой и летом люди звонят и вызывают специалистов для того, чтобы провести обработку квартиры. Тараканы расплодились сейчас во всех районах Перми, и нет особой разницы, в каком доме им жить. Это могут быть и обычная хрущевка, девятиэтажка или даже недавно сдавшаяся новостройка.

Чаще всего в новые дома тараканов и клопов завозят с мебелью. Вы можете и не подозревать о том, что в вашем новом диване или ортопедическом матрасе, купленном в мебельном магазине, есть личинки клопов или тараканов.

В это сложно поверить, но специалисты рассказали нам, что в новую мебель личинки насекомых попадают прямо на производстве, где не проводят санитарных обработок, поэтому покупатель, приобретая новую мебель, имеет шанс получить со склада зараженный товар.

Такая же неприятная «начинка» может ждать покупателя, если он приобретает подержанную мебель на сайте бесплатных объявлений. Просто хозяин товара, не желая тратиться на обработку, естественно, скроет от покупателя этот непривлекательный «секрет». Также докучливых насекомых можно привезти из командировки, переночевав, к примеру, в дешевой гостинице.

Откуда еще появляются тараканы? Источником тараканов в вашем доме могут стать неопрятные соседи, которые никак с этим не борются. Чтобы не получить такой «подарок» от своих соседей, нужно закрывать вентиляцию мелкоячейстой или москитной сеткой. Трубы, где заходит сантехника, нужно запенивать или замазывать герметиком, полностью изолируя квартиру от соседей, чтобы тараканы не кочевали из одной квартиры в другую.

А вот что нужно знать тем, кто решил вести борьбу с тараканами: ко всем бытовым ядам, продающимся в магазинах: гелям баллоничкам, порошкам, у сегодняшних тараканов уже есть иммунитет. В 90-х решить проблему с тараканами помог знаменитый мелок «Машенька», сейчас покупать его, чтобы вывести насекомых, уже смысла нет. Это бытовое средство, к которому тараканы уже адаптировались и которое уже не работает.

- Люди тратят по несколько тысяч рублей, пробуя всевозможные бытовые яды, но они в итоге оказываются неэффективны, - говорят в службе дезинфекции. - Потратив время и деньги, люди в итоге обращаются к нам. Но сразу предупреждаем: одной обработкой ситуацию не решить, нужно строго исполнять все рекомендации: заделать все щели, минимизировать доступ к воде. Если текут краны – отремонтировать их, убрать все открытые чашки, сосуды, бутылки, так как они, контактируя с ядом, потом идут к воде и все смывают. Соответственно, нужно вытирать насухо раковины и умывальники, закрывать все сливы. Надевать на вентиляцию сетку, а перед обработкой делать генеральную уборку: отодвигать холодильник и кухонный гарнитур. Все прочищать и промывать, чтобы не было старых остатков пищи.