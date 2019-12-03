На трассе в Прикамье столкнулись три легковушки и КамАз
Во вторник, на трассе Березники-Соликамск образовалась огромная пробка из страшной аварии. По сообщению очевидцев столкнулись три автомобиля: две легковушки и КамАз. Грузовик перегородил дорогу, из-за чего образовалась огромная пробка.
По словам свидетелей аварии, в ДТП есть погибшие. На месте аварии работают врачи «скорой помощи» и сотрудники Госавтоинспекции. Один автомобиль улетел в кювет.
На трассе в Прикамье столкнулись три легковушки и КамАз.
Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автобус без водителя врезался в дерево. Авария произошла в понедельник, 2 декабря, в микрорайоне Нагорный.
ИСТОЧНИК KP.RU