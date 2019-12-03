2019-12-03T10:11:07+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье столкнулись три легковушки и КамАз

Из-за аварии образовалась огромная пробка [видео]
Лилия Абибулаева
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По словам свидетелей аварии, в ДТП есть погибшие. Фото: скриншот видео из группы "ЧП Березники"По словам свидетелей аварии, в ДТП есть погибшие. Фото: скриншот видео из группы "ЧП Березники"
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Во вторник, на трассе Березники-Соликамск образовалась огромная пробка из страшной аварии. По сообщению очевидцев столкнулись три автомобиля: две легковушки и КамАз. Грузовик перегородил дорогу, из-за чего образовалась огромная пробка.

По словам свидетелей аварии, в ДТП есть погибшие. На месте аварии работают врачи «скорой помощи» и сотрудники Госавтоинспекции. Один автомобиль улетел в кювет.

На трассе в Прикамье столкнулись три легковушки и КамАз.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автобус без водителя врезался в дерево. Авария произошла в понедельник, 2 декабря, в микрорайоне Нагорный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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