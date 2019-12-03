«Летел прямо на меня». В Перми автобус без водителя врезался в дерево

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-03T06:53:59+03:00

Водитель вышел на несколько минут, вернулся, а автобус уже мчится в дерево. Фото: ЧП.ДТП.Пермь

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- Я точно в рубашке родился! - пишет водитель ГАЗели. - Он разогнался и прямо на меня летел! Еле успел отскочить.

Авария произошла в понедельник, 2 декабря, в микрорайоне Нагорный. Мужчина находился рядом со своей машиной, когда мимо пронесся автобус. Остановился взбесившийся транспорт, только врезавшись в дерево. Когда мужчина пошел проверить состояние водителя автобуса, в кабине было пусто.

Водитель вышел на несколько минут, вернулся, а автобус уже мчится в дерево. Что произошло, пока неизвестно. По сообщению очевидцев, виновата электроника.

У автобуса разбито лобовое стекло, а у ГАЗели порван тент и снесено зеркало.

ИСТОЧНИК KP.RU